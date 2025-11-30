La famiglia nel bosco l’ex ristoratore | Domani pranzo nella nuova casa con Nathan poi verrà Cate

Parla Armando Carusi, l’uomo che ha offerto un alloggio alternativo gratis al nucleo separato dal Tribunale dei minori: “La moglie sarà presto qui, vorrei che a Natale tutta la famiglia potesse riunirsi nel casolare dove sono cresciuto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La famiglia nel bosco, l’ex ristoratore: “Domani pranzo nella nuova casa con Nathan, poi verrà Cate”

