Famiglia nel bosco parla Armando Carusi | Domani pranzo nella nuova casa con Nathan poi verrà Cate
Si sviluppa attorno a un gesto di solidarietà concreta la vicenda della famiglia Travellion-Birmingham, separata in seguito a una decisione dei giudici dell’Aquila. Un gesto raccontato da Armando Carusi in una lunga intervista a Repubblica, nella quale l’uomo rivela di aver aperto la porta della sua abitazione di Palmoli a Nathan, il padre dei bambini. “Domani pranzo nella mia casa di Palmoli con Nathan. Per un po’ diventerà casa sua”, afferma Carusi, raccontando con naturalezza un’accoglienza che appare per lui una scelta spontanea, quasi inevitabile. A settant’anni, con una vita trascorsa tra ristorazione e ospitalità, Carusi spiega di aver gestito insieme alla famiglia il Vecchio Teatro di Ortona e di mantenere ancora un bed and breakfast accanto alla casa d’infanzia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bosco di incanto e disincanto. La famiglia austro-abruzzese e un caso che mette in disaccordo tutti - di @michimas Vai su X
I genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste", un immobile offerto da un privato cittadino ? - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, parla Armando Carusi: “Domani pranzo nella nuova casa con Nathan, poi verrà Cate” - Si sviluppa attorno a un gesto di solidarietà concreta la vicenda della famiglia Travellion- Segnala thesocialpost.it
La famiglia nel bosco, l’ex ristoratore: “Domani pranzo nella nuova casa con Nathan, poi verrà Cate” - Parla Armando Carusi, l’uomo che ha offerto un alloggio alternativo gratis al nucleo separato dal Tribunale dei minori: “La moglie sarà presto qui, vorrei che ... Secondo repubblica.it
Famiglia nel bosco, ecco come è la casa. L'imprenditore che l'ha donata: «Qui vivevamo come loro» - Trovata la casa che per i prossimi mesi diventerà il rifugio della “famiglia nel bosco”. Lo riporta ilmattino.it