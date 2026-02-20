Falsi da 50 euro in testa alla classifica | oltre mille banconote sequestrate nel 2025 dalla Guardia di Finanza

Nel 2025, la Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha sequestrato più di mille banconote false, con un valore totale superiore ai 46mila euro. La maggior parte delle banconote contraffatte sono da 50 euro, che spesso vengono usate per acquisti quotidiani. Gli agenti hanno scoperto che molte di queste banconote circolano tra commercianti e cittadini, creando un rischio per il mercato. Durante i controlli, hanno anche identificato diversi negozi che tentavano di accettare denaro falso. Le operazioni continuano per fermare questa attività illecita.

I comuni maggiormente interessati al fenomeno, anche per il 2025, sono risultati esseri i più popolosi di Forlì, Cesena e Cesenatico. Le più 'clonate' le banconote da 50 euro È di oltre 46mila euro il valore delle 1.058 banconote false sequestrate nel corso del 2025 dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, nell'ambito delle attività di servizio dirette alla sicurezza in materia di circolazione della valuta e al contrasto del fenomeno del falso monetario. Erano finite in mano a persone spesso ignare della falsità delle banconote stesse. Nella 'classifica' delle banconote false sequestrate in provincia si segnalano quelle con taglio da 50 euro (690 esemplari per un valore di 34.