Nel deposito di Barra 10mila euro falsi in banconote da 20 e 50 | avrebbero ingannato chiunque

Nel quartiere Barra, i carabinieri hanno scoperto un deposito con 10 mila euro falsi in banconote da 20 e 50 euro. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 61 anni per possesso di soldi falsi e botti illegali, e alla denuncia di un 41enne per furto di energia elettrica.

Controlli dei carabinieri nel quartiere Barra: in manette un 61enne per possesso di botti illegali e soldi falsi; tra i denunciati un 41enne per furto di energia elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel deposito di Barra 10mila euro falsi in banconote da 20 e 50: avrebbero ingannato chiunque - Controlli dei carabinieri nel quartiere Barra: in manette un 61enne per possesso di botti illegali e soldi falsi; tra i denunciati un 41enne per furto ... Lo riporta fanpage.it

Denaro contraffatto e botti illegali, un arresto - 10mila euro falsi e fuochi pirotecnici fuorilegge emersi duranti i controlli dei carabinieri nell'area orientale di Napoli ... rainews.it scrive

Maxi operazione della Polizia Locale di #Napoli nel quartiere Barra, dove è stato scoperto e sequestrato un capannone industriale utilizzato illegalmente come deposito di materiale esplosivo e merce contraffatta. All’interno gli agenti dell’Unità Operativa I.A.E. - facebook.com Vai su Facebook

"P.B. CONSULTING S.A.S. DI BARRA PIERLUIGI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X