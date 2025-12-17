Bancarotta fraudolenta da oltre 2,8 milioni | tre misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza nel Comasco

Tre misure cautelari, tra cui due in carcere e una ai domiciliari, sono state eseguite all’alba dai Finanzieri di Como in un’indagine sulla presunta bancarotta fraudolenta da oltre 2,8 milioni di euro. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare reati finanziari di grande impatto.

Tre misure cautelari, due in carcere e una ai domiciliari, sono state eseguite alle prime luci dell’alba dai finanzieri del comando provinciale di Como nell’ambito di un’inchiesta su una presunta bancarotta fraudolenta da oltre 2,8 milioni di euro. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Bancarotta fraudolenta per oltre 2,8 milioni di euro, 3 arresti a Como - Alle prime luci dell’alba, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Como hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica ... varesenews.it

Bancarotta da 2,8 milioni: arresti nel Comasco, soldi trasferiti all’estero - Il passivo fallimentare accertato supera i 2,8 milioni di euro, gran parte dei quali a danno dello Stato (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it