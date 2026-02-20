Falsi certificati per vaccino Covid assolti tutti i 19 imputati

Il tribunale ha assolto tutti e 19 gli imputati coinvolti nel processo sui falsi certificati di esenzione dal vaccino Covid. La causa principale riguarda la produzione e la vendita di documenti non autentici che consentivano di evitare l’immunizzazione obbligatoria. Durante il procedimento, sono state analizzate le prove su come i certificati fossero stati falsificati e distribuiti. Alla fine, i giudici hanno deciso di assolvere gli imputati, ritenendo che non ci fosse prova di reato. La vicenda si conclude con questa decisione definitiva.

Si è chiuso con un'assoluzione piena il procedimento nato dall'inchiesta sui presunti certificati falsi di esenzione dall'obbligo vaccinale anti Covid-19 Nel fascicolo erano stati coinvolti anche professionisti e presunti intermediari, oltre a numerosi soggetti indicati come "no vax" che avrebbero cercato il documento per continuare a lavorare senza vaccinazione. Con la decisione del Gup, però, l'impianto accusatorio è caduto: per il giudice non sussiste il fatto contestato, con conseguente assoluzione per tutti gli imputati: non si è formata la prova legata al fatto che i medici avessero effettivamente visitato i pazienti, fattore determinante, base giuridica per sostenere la falsità dell'atto pubblico contestato.