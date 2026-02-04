Tutti gli imputati sono stati assolti nel processo sul riciclaggio e le false fatture. La corte ha deciso che

Assoluzione piena poiché "il fatto non sussiste", a fronte di richieste di condanna per 14 anni complessivi nei confronti di tre imputati a vario titolo per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e false fatture confluiti ieri nel medesimo processo dinanzi al Collegio presieduto da Fiorella Casadei, ma protagonisti di due indagini distinte. In particolare, le richieste più alte (6 e 5 anni) erano state avanzate dalla procura per due coniugi albanesi, difesi rispettivamente dagli avvocati Giuliano Renzi e Tiziana Casali, ritenuti dall’accusa responsabili di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio poiché il marito, un albanese di 47 anni, per sfuggire a una misura di prevenzione patrimoniale avrebbe appunto intestato alla compagna beni per diverse migliaia di euro per sottrarsi alla misura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riciclaggio e false fatture. Assolti tutti gli imputati

Nel caso Mib, relativo alle false trasferte in busta paga, tutti gli imputati sono stati assolti o hanno beneficiato della prescrizione.

