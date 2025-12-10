L’indagine sui morti legati al vaccino contro Covid-19 in Usa

La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sui decessi associati al vaccino contro il Covid-19, coinvolgendo sia bambini che adulti. L'obiettivo è approfondire eventuali correlazioni e garantire la sicurezza dei vaccini somministrati. L'indagine si inserisce nel monitoraggio continuo delle reazioni avverse e degli effetti dei vaccini anti-Covid.

La Food and Drug Administration (Fda) sta conducendo un’indagine su decessi legati ai vaccino contro il Covid-19 tra bambini e adulti. Lo ha confermato all’agenzia di stampa France Presse un portavoce del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. La revisione arriva mentre n numero crescente di voci denuncia la crescente politicizzazione delle agenzie sanitarie. «La FDA sta conducendo un’indagine completa su diverse fasce d’età in merito ai decessi potenzialmente legati ai vaccini contro il Covid-19 », ha dichiarato all’Afp Andrew Nixon, portavoce del dipartimento, confermando i racconti di Bloomberg e del Washington Post. 🔗 Leggi su Open.online

MORTI SUL LAVORO, I NUMERI - Ecco cosa emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega