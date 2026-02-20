Juve Spalletti | La squadra reagirà Como? Fabregas è uno dei migliori

L’allenatore Spalletti ha commentato la recente crisi della Juventus, causata dagli ultimi risultati negativi e dall’eliminazione in Coppa Italia. In particolare, ha sottolineato come la squadra si prepari a reagire, puntando sulla qualità di alcuni giocatori chiave, come Fabregas, considerato uno dei migliori in rosa. La Juventus si concentra ora sulla prossima partita contro il Como, dove intende dimostrare di potersi risollevare dopo un mese difficile.

Torino, 20 febbraio 2026 – Archiviare Istanbul, archiviare un mese di febbraio fin qui deludente con l'eliminazione in Coppa Italia, la sconfitta con polemiche a Milano e i cinque gol presi dal Galatasaray che compromettono il cammino in Champions, a meno di un miracolo allo Stadium nel ritorno. Ora, per la Juve, si staglia una dura battaglia per mantenere un posto in Champions la prossima stagione, che significa entrare nelle prime quattro della Serie A. Primo scontro diretto sabato in casa contro l'insidioso Como di Fabregas, reduce dal pareggio nel recupero contro il Milan. Partita campale per la Juve di Spalletti che oggi conserva quattro punti di vantaggio sui lariani, ma ne ha uno di ritardo dalla Roma, altra rivale accreditata e che i bianconeri affronteranno dopo il ritorno a Torino contro il Gala di Osimhen.