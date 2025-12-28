Spalletti a Mediaset | Vittoria sporca difficile e impegnativa Abbiamo aspirazioni che non sono quello che abbiamo fatto fino a questo momento qui

Luciano Spalletti ha commentato la vittoria della sua squadra, descrivendola come difficile e impegnativa, definendola una vittoria

Spalletti a Mediaset: «Vittoria sporca, difficile e impegnativa». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il successo sul campo del Pisa. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dai bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni. VITTORIA SPORCA – « Sì, possiamo definire sporca, difficile, impegnativa. Nel secondo tempo, anche un po’ meritata, però abbiamo dovuto reggere botta una fisicità del Pisa, delle cose fatte bene del Pisa e potevamo andare anche sotto sul finale del primo tempo perché quei cinque minuti lì abbiamo sofferto come abbiamo sofferto i primi sei o sette minuti del secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

