Angelo Duro arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo

Angelo Duro arriva a Bergamo. Il comico e personaggio televisivo siciliano sarà alla ChorusLife Arena il 24 aprile alle 21 con il suo spettacolo “Ho tre belle notizie”. Dopo il successo al cinema con il suo primo film “Io sono la fine del mondo”, è tornato a esibirsi dal vivo nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo lavoro che nel 2025 ha già registrato oltre 120 sold out da nord a sud. È stato annunciato anche un nuovo calendario di date per il 2026, durante le quali potremo ascoltare le tre magnifiche belle notizie che Angelo Duro ha in serbo per noi. Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui, Bari, Brindisi, Salerno, Padova, Ferrara, Forlì, Orvieto, Cassino, Senigallia, Pesaro, Rieti, Pescara, Civitanova Marche, Colle Val d’Elsa (SI), La Spezia, Genova, Latina, Spoleto, Avezzano, Sassari, Cagliari, Bolzano e Sanremo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

