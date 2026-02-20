F1 LIVE Test Bahrain ultima giornata di lavoro per Ferrari e rivali

A Sakhir, Ferrari e altre squadre di Formula 1 hanno concluso la loro tre giorni di test preparatori, una fase fondamentale prima dell’inizio del campionato. La giornata di oggi ha visto le scuderie accumulare dati importanti sui nuovi modelli e testare le strategie in pista. Non sono mancate alcune difficoltà, ma i team sono pronti per il primo Gran Premio dell’8 marzo in Australia. Ora si attende solo il via ufficiale del mondiale, previsto tra poche settimane.