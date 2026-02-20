F1 LIVE Test Bahrain ultima giornata di lavoro per Ferrari e rivali
A Sakhir, Ferrari e altre squadre di Formula 1 hanno concluso la loro tre giorni di test preparatori, una fase fondamentale prima dell’inizio del campionato. La giornata di oggi ha visto le scuderie accumulare dati importanti sui nuovi modelli e testare le strategie in pista. Non sono mancate alcune difficoltà, ma i team sono pronti per il primo Gran Premio dell’8 marzo in Australia. Ora si attende solo il via ufficiale del mondiale, previsto tra poche settimane.
I tempi della seconda giornata: 1. Antonelli (Mercedes) 1'32"803 (79 giri) 2. Piastri (McLaren) 1'32"861 (86) 3. Verstappen (Red Bull) 1'33"162 (139) 4. Hamilton (Ferrari) 1'33"408 (78) 5. Norris (McLaren) 1'33"453 (72) 6. Colapinto (Alpine) 1'33"818 (120) 7. Hülkenberg (Audi) 1'33"987 (73) 8. Russell (Mercedes) 1'34"111 (77) 9. Ocon (Haas) 1'34"201 (58) 10. Lawson (Racing Bulls) 1'34"532 (106) 11. Albon (Williams) 1'34"555 (117) 12. Bortoleto (Audi) 1'35"263 (29) 13. Bearman (Haas) 1'35"279 (69) 14. Perez (Cadillac) 1'35"369 (50)
