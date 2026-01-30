LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | ultima giornata in Catalogna Ferrari in cerca di affidabilità

Questa mattina la pista di Barcellona accoglie l’ultima giornata dei test F1, con Ferrari impegnata a risolvere i problemi di affidabilità. La Mercedes ha mostrato un buon passo e si prepara a sfidare i rivali più forti. I team lavorano senza sosta, cercando di ottimizzare le prestazioni prima dell’inizio della stagione. La fase di test si fa sempre più intensa e le prossime ore saranno decisive per capire chi avrà la marcia in più.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:45 Certo, non si può far finta di niente rispetto a quanto messo in mostra dalla Mercedes in questi giorni iberici. 08:42 In casa Ferrari ieri si sono raccolte diverse informazioni e le impressioni dei piloti sono state positive in termini di affidabilità sulla macchina. Non si guarda ai tempi, questo è quanto è stato detto a Maranello. 08:39 Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista. 08:36 Il day-5 dello shakedown al Montmelò vedrà il completamento delle operazioni di "rodaggio" per i team impegnati sul circuito catalano.

