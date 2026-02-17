La Formula 1 si prepara a testare le monoposto a Sakhir, in Bahrain, dal mercoledì al venerdì, mentre team e piloti tengono nascosti i risultati. La Ferrari, insieme ai rivali, mantiene il massimo riserbo, alimentando le voci sulla potenza del motore Red Bull, la velocità della vettura rossa in rettilineo e l’affidabilità della Mercedes in corsa. La pista di Sakhir si riempie di attesa e supposizioni, senza che nessuno riveli ancora le proprie carte.

"La cosa più positiva è che nessuno stia parlando di noi. Mi piace questa situazione". Fred Vasseur sorride, rilassato, nel paddock di Sakhir. Il team principal della Ferrari ha scelto il profilo basso come strategia per affrontare i test della rivoluzione 2026, e non è il solo. Dopo sei giorni intensi di lavoro tra Barcellona e Bahrain, alla vigilia dell’ultima sessione (da mercoledì a venerdì) prima dell’inizio del Mondiale più atteso degli ultimi anni, si vive una fase paradossale: tutti i big hanno mostrato qualcosa di interessante, ma nessuno vuole prendersi l'etichetta di favorito. Il gioco del nascondino è iniziato subito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Test in Bahrain, la F1 cerca la sua regina. Ma Ferrari e rivali giocano a nascondino

F1, la Ferrari sceglie lo stesso motore usato in Spagna per i test in BahrainLa Ferrari utilizzerà lo stesso motore impiegato nei test in Spagna anche durante i prossimi test ufficiali in Bahrain.

F1, bene Hamilton con la Ferrari, Antonelli il più veloce nei test in BahrainLewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati con la Ferrari durante i test in Bahrain, grazie a una strategia efficace e a una buona messa a punto della vettura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.