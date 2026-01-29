Questa mattina a Barcellona, Kimi Antonelli ha parlato dopo lo shakedown della Mercedes. Nonostante alcuni problemi, il giovane pilota ha detto che il test è stato positivo e ha dato buoni segnali in vista della nuova stagione. La squadra ha messo a punto alcune novità e ora si prepara per i prossimi passi in vista del Mondiale 2026.

Va in archivio con un bilancio indubbiamente positivo per Mercedes lo shakedown di Barcellona, che ha inaugurato la pre-season in vista del Mondiale 2026 di Formula Uno. Il day-4 dei test catalani si è concluso con il miglior tempo assoluto di George Russell, che ha messo a segno il best lap dell’intera settimana in 1’16?445, mentre Kimi Antonelli ha ottenuto il secondo riscontro cronometrico di giornata in 1’17?081 al volante della W17. “ Nel complesso è stato uno shakedown positivo per noi. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma siamo riusciti a risolverli e questo non ha limitato più di tanto il nostro chilometraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli: “Abbiamo avuto i nostri problemi, ma è stato uno shakedown positivo”

