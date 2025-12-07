F1 Andrea Kimi Antonelli | Oggi ho faticato ma è stata una stagione incredibile

Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della quindicesima moneta al GP di Abu Dhab i, ultimo appuntamento della stagione che ha chiuso il Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione di non facile lettura quella del giovane italiano, pesantemente viziata da una qualificazione difficilissima. Si può comunque ritenere soddisfatto il bolognese che, al debutto, ha raccolto la settima piazza nella classifica piloti, raccogliendo complessivamente 150 punti, conquistando tra l’altro il secondo posto nella classifica costruttori con la sua Mercedes. Una volta arrivato al parco chiuso, Kimi ha commentato la sua giornata: “ Oggi non c’era passo – ha dichiarato Antonelli – Ho fatto tanta fatica in macchina, forse è stato uno dei momenti più duri di questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Oggi ho faticato, ma è stata una stagione incredibile”

