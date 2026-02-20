F1 Ferrari al top in Bahrain | Leclerc domina l’ultima sessione di test

La Ferrari ha concluso i sei giorni di test in Bahrain con Leclerc che ha segnato il miglior tempo nell’ultima sessione. La vettura della scuderia italiana ha mostrato ottime prestazioni, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. Durante le prove, il pilota monegasco ha completato numerosi giri, affinando messa a punto e strategia. I dati raccolti saranno utili per affrontare con fiducia le prossime gare. La stagione di Formula 1 si avvicina rapidamente.

I sei giorni di test collettivi in Bahrain sono giunti alla fine, fornendo una serie di riscontri molto interessanti agli appassionati della Formula 1. A rassicurare il popolo delle Rosse è il fatto che la Ferrari si sia confermata una delle squadre messe meglio prima del debutto stagionale a Melbourne del prossimo 8 marzo. Charles Leclerc, che ha girato in entrambe le sessioni di prove, ha chiuso con il miglior tempo assoluto, vincendo il duello con George Russell, Lando Norris e Max Verstappen. Positivo il fatto che la SF-26 non abbia avuto alcun problema tecnico mentre, ad esempio, la Mercedes di Kimi Antonelli ha avuto un problema serio al motore in pista.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Ferrari domina i test in Bahrain con Leclerc, Mercedes in difficoltà

Leggi anche: Test F1 2026: Max Verstappen domina la prima sessione a Bahrain, Piastri secondo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.