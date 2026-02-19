L’ex principe Andrea travolto dal caso Epstein dalle accuse di Virginia Giuffrè all’arresto

L’ex principe Andrea è stato arrestato a causa delle accuse di cattiva condotta legate alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Le autorità britanniche hanno deciso di fermarlo dopo le rivelazioni di Virginia Giuffrè, che lo coinvolgono in attività illecite. La notizia ha fatto scalpore, soprattutto perché arriva in un momento di grande attenzione sui legami tra il membro della famiglia reale e il controverso finanziere. Andrea si trova ora sotto inchiesta, mentre la sua posizione resta incerta. La vicenda continua a suscitare molte domande.

Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Dopo avergli causato la perdita dei titoli reali il rapporto con il finanziere americano, morto suicida in carcere dove si trovava per traffico sessuale di minorenni, ha portato il fratello di Re Carlo III in carcere. Si tratta “della caduta in disgrazia più spettacolare per un membro della famiglia reale nei tempi moderni”, ha dichiarato Craig Prescott, esperto di questioni reali alla Royal Holloway, Università di Londra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

