Ex principe Andrea dalle accuse alle 12 ore di detenzione | la Corona trema sotto lo scandalo Epstein

Il principe Andrea è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein, il finanziere coinvolto in scandali di sfruttamento. La polizia britannica ha fermato il duca di York per dodici ore, dopo aver raccolto nuove testimonianze. L’indagine si concentra sui suoi rapporti con Epstein e sui possibili coinvolgimenti in attività illecite. Nove forze di polizia stanno lavorando per chiarire i dettagli di questa vicenda. La Corona inglese si trova sotto pressione a causa di questa crisi.

