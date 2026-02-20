Ex principe Andrea arrestato e rilasciato il biografo lo scarica e accusa Re Carlo che l' ha protetto

L'ex principe Andrea "è completamente privo di rimorso" in riferimento ai suoi trascorsi con Jeffrey Epstein che lo hanno portato all'arresto e al successivo rilascio 12 ore dopo. Inoltre, Re Carlo III e tutti i Windsor "sapevano tutto su Andrea", eppure "lo hanno coperto". Queste parole arrivano da Andrew Lownie, giornalista investigativo nonché autore della biografia Entitled dedicata interamente all'ex principe. Secondo lui l'annuncio della Royal Family sulla piena collaborazione con le autorità per far luce sui traffici in cui sarebbe coinvolto Andrea non sarebbe sufficiente: "Avrebbero potuto farlo negli ultimi 25 anni", dice.