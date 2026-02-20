L’ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein Carlo lo scarica

L’ex principe Andrea è stato arrestato in relazione al caso Epstein, un fatto che ha provocato reazioni forti all’interno della famiglia reale. Le accuse riguardano presunti rapporti illeciti e coinvolgimenti in attività criminali. Il re Carlo III ha deciso di prendere le distanze, escludendo il fratello dagli impegni ufficiali e ridimensionando la sua presenza pubblica. La notizia ha fatto il giro del Regno Unito, alimentando polemiche e discussioni sulla posizione della famiglia reale in un momento delicato. La vicenda continua a tenere banco sui media britannici.

Un fermo che scuote la Corona. Un membro della famiglia reale in guardina e un'intera istituzione sotto pressione. È un vero terremoto politico e simbolico quello che ha colpito il Regno Unito con l'arresto dell'ex principe Andrea, fermato nella residenza privata di Sandringham con l'accusa di "condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica". Il provvedimento si inserisce nel filone d'indagine legato ai rapporti con il finanziere americano Jeffrey Epstein. Dopo circa 12 ore di detenzione e interrogatori, Andrea è stato rilasciato in qualità di indagato. Il blitz a Sandringham e le accuse.