Ex Milan Bonucci | Allegri top nelle intuizioni e nel mettere i calciatori nelle condizioni migliori

Leonardo Bonucci ha elogiato Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus, sottolineando la capacità di individuare le migliori strategie di gioco. Bonucci ha spiegato che Allegri riesce a valorizzare le qualità dei singoli calciatori e a creare un ambiente di lavoro efficace. Il difensore, ora fuori dal calcio di alto livello, ha ricordato come l’allenatore abbia sempre saputo adattare le sue tattiche alle esigenze della squadra. Allegri continua a essere considerato un tecnico di grande talento.

Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan, Juventus e della Nazionale Italiana, ad oggi uno dei collaboratori di Gennaro Gattuso in Nazionale, è stato intervistato dai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'. L'ex difensore azzurro ha voluto parlare di alcuni allenatore, soffermandosi in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Leonardo Bonucci su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus: «Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it

