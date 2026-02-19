Leonardo Bonucci ha commentato il rapporto con Massimiliano Allegri, sottolineando come il tecnico sia il più abile nelle intuizioni tattiche. La causa di questa stima deriva dalle numerose vittorie ottenute insieme e dall’abilità di leggere le partite in anticipo. Bonucci ha anche detto che Allegri non si lamenta mai, anche quando le cose non vanno come previsto. Ricorda un episodio recente in cui ha apprezzato la sua calma durante una partita difficile. Le sue parole riflettono un rispetto profondo per l’allenatore.

Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan, Juventus e della Nazionale Italiana, ad oggi uno dei collaboratori di Gennaro Gattuso in Nazionale, è stato intervistato dai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'. L'ex difensore azzurro ha voluto parlare di alcuni allenatore, soffermandosi in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: «Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto scelte che sembravano assurde e poi hanno portato risultati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Bonucci: “Allegri? Il più grande nelle intuizioni. Non si lamenta mai”

