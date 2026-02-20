Bonucci | A livello tattico Conte mi ha dato tantissimo Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande

Leonardo Bonucci ha spiegato che la causa del suo sviluppo tattico si deve a due allenatori, Allegri e Conte. Ha detto che Allegri è stato il più grande in termini di intuizioni offensive, mentre Conte gli ha insegnato molto a livello strategico e mentale. Bonucci, ora nel team tecnico della nazionale, ha raccontato come queste due figure abbiano plasmato il suo modo di giocare e pensare il calcio. Ricorda con rispetto le lezioni che ha ricevuto da entrambi e come queste abbiano influenzato il suo percorso professionale.

In un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Leonardo Bonucci, ex Juventus e Milan e ora nello staff tecnico della nazionale, ha analizzato l'impatto che Allegri e Conte hanno avuto sulla sua carriera. Le parole di Bonucci. "Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto delle scelte che a volte sembravano assurde e invece poi hanno portato risultati. Nella tattica in generale, quello che mi ha dato di più è stato Antonio Conte, perché quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, poi è passato al 4-3-3, poi al 3-5-2, e in tutti i moduli in cui giocavamo sapevamo a occhi chiusi cosa dovevamo fare.