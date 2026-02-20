Ex Benevento dopo Acampora e Agazzi anche Viviani vicino a trovare squadra

Mattia Viviani, ex giocatore del Benevento, sta valutando una nuova squadra dopo aver lasciato il club. La sua partenza si è concretizzata pochi giorni fa, in un momento di cambiamenti nel mercato dei trasferimenti. Dopo le recenti cessioni di Davide Agazzi e Gennaro Acampora, anche Viviani sembra essere vicino a trovare una nuova destinazione. La sua decisione potrebbe influenzare le prossime mosse del calciomercato locale. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo Davide Agazzi che si è accasato al Campobasso e Gennaro Acampora al Pescara, anche Mattia Viviani sarebbe vicino al ritorno in campo. Ad un passo l’intesa con l’Arezzo (primo nel girone B di serie C) allenato da Cristian Bucchi che ha chiesto l’arrivo di un centrocampista dopo l’infortunio di Ionita (lesione al bicipite femorale) che lo terrà fuori dal campo per circa un mese. Viviani fa parte dei quattro calciatori che a gennaio hanno ottenuto la risoluzione contrattuale dal Benevento dopo la decisione del Collegio Arbitrale. Resta ai box il solo Marco Pinato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Benevento, dopo Acampora e Agazzi anche Viviani vicino a trovare squadra Leggi anche: Ex Benevento, dopo Agazzi anche Acampora trova subito una nuova sistemazione Leggi anche: Chieti, travolta vicino all’ospedale mentre andava a trovare il figlio: muore dopo un giorno di agonia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Acampora: Crediamo nella salvezza. Sul Venezia e il mio ruolo... Pescara, depositato il contratto dell'ex Benevento Gennaro AcamporaVolto nuovo in casa Pescara. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo definitivo a seguito dell'addio al Benevento del centrocampista ... tuttomercatoweb.com Pescara, colpo a centrocampo: arriva l'ex Benevento Gennaro AcamporaMolto attivo il Pescara in queste ultime ore di mercato. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha raggiunto l'accordo con ... tuttomercatoweb.com Ieri a Benevento, il presidente dell’Unione Industriali Campana, Emilio De Vizia, ha partecipato all’insediamento di Andrea Esposito a Confindustria Benevento e ha denunciato criticità nella Camera di Commercio Irpinia-Sannio, dopo la sentenza del TAR Ca - facebook.com facebook