ex benevento dopo agazzi anche acampora trova subito una nuova sistemazione

Gennaro Acampora lascia il Benevento e si avvicina al Pescara. Dopo l’accordo di Davide Agazzi con il Campobasso, anche il centrocampista sta per trovare una nuova squadra. L’ex Benevento è ormai a un passo dal trasferimento in serie B, con le trattative in fase avanzata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo Davide Agazzi che si è accasato al Campobasso (contratto fino a giugno 2026) in serie C, anche Gennaro Acampora é sul punto di trovare subito una sistemazione con l’ormai ex Benevento che sarebbe vicinissimo al Pescara in serie B. I due fanno parte dei 4 dissidenti (insieme a Pinato e Viviani ) che pochi giorni fa hanno ottenuto lo svincolo d’ufficio dalla Figc (LEGGI QUI) al termine di una battaglia legale con il club giallorosso che non si è ancora conclusa. A Pescara il centrocampista napoletano ritroverà il diesse Pasquale Foggia che lo aveva portato nel Sannio dallo Spezia facendogli sottoscrivere un biennale, contratto poi prolungato prima del prestito al Bari dove la sua esperienza si è rivelata negativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

