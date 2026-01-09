Una donna di Rotello, in Molise, è deceduta a Chieti, dopo essere stata investita mentre si recava all’ospedale per stare vicino al figlio ricoverato. Trasportata in ospedale, ha lottato per un giorno prima di perdere la vita. La vicenda evidenzia la tragedia di un viaggio di affetto interrotto da un tragico incidente.

Il viaggio per stare accanto al figlio ricoverato. Era partita da Rotello, piccolo centro del Molise in provincia di Campobasso, per raggiungere Chieti, dove aveva preso una stanza in un bed & breakfast con l'unico obiettivo di restare vicino al figlio ricoverato in ospedale. Ma proprio mentre attraversava la strada per entrare nella struttura sanitaria, è stata investita da un'auto e, dopo 24 ore di lotta tra la vita e la morte, è deceduta per le gravi ferite riportate. L'incidente in via Vestini. Il tragico episodio si è verificato nella serata di mercoledì 7 gennaio, in via Vestini, a pochi metri dall'ospedale di Chieti.

© Dayitalianews.com - Chieti, travolta vicino all’ospedale mentre andava a trovare il figlio: muore dopo un giorno di agonia

