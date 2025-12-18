Reggio Emilia ex alunni dello Spallanzani si ritrovano dopo 50 anni

Dopo cinquant’anni, un gruppo di ex alunni dello Spallanzani di Reggio Emilia si ritrova per rivivere ricordi e condividere emozioni di un passato scolastico che ha segnato le loro vite. Un'occasione speciale per rafforzare legami e celebrare l’amicizia nata tra i banchi di un liceo che ha lasciato un’impronta indelebile.

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ex alunni dello Spallanzani si ritrovano dopo 50 anni Reggio Emilia, 18 dicembre 2025 -lSi conoscono da cinquant'anni e cinquanta sono gli anni trascorsi da quando si sono incontrati per la prima volta sui banchi della sezione A, nella classe di tedesco, dello storico l iceo scientifico Spallanzani di Reggio. Insieme per cinque lunghissimi anni di liceo, dal 1972 al 1977, poi la vita li ha portati su strade diverse, ma quel legame costruito in anni di studio, fatica, ansie da interrogazione e compiti in classe li lega ancora oggi. Dante Attolini, Anna Maria Cappa, Silvana Cavalchi, Lella Corradi, Franca Fabbian, Claudio Giovanardi, Livio Gualerzi, Renzo Lusetti, Francesco Matelli, Fabrizio Morelli, Annalisa Mussini, Luca Puccioni, Barbara Tirelli si sono ritrovati nei giorni scorsi all'Agriturismo Corte Bebbi di Barco di Bibbiano per gli auguri di Natale e festeggiare questa bella ricorrenza.

