Evasione e rapina 26enne trasferita in carcere dopo la condanna

Il 26enne di Mondragone è stato portato in carcere dopo essere stato condannato per evasione e rapina. La sua cattura è avvenuta ieri pomeriggio, 19 febbraio 2026, grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roccamonfina e del Nucleo Operativo e Radiomobile. La condanna arriva dopo un episodio di tentata fuga e furto avvenuto qualche mese fa nel centro cittadino. Gli agenti hanno eseguito l’ordine di detenzione emesso dall’Autorità Giudiziaria, assicurando il giovane alla struttura penitenziaria. La vicenda si è svolta nel cuore di Mondragone.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguarda una 26enne originaria del territorio, residente a Roccamonfina. La donna deve espiare una pena complessiva di 2 anni, 8 mesi e 21 giorni di reclusione per reati di rapina ed evasione, commessi negli anni 2021 e 2023 nel comune di Roccamonfina.