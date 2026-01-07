Arrestato dopo il furto da Zara Bloccato da agenti fuori servizio Uno finisce al pronto soccorso

Un giovane, vestito di nero, è stato arrestato fuori dal negozio Zara di via Cavour dopo aver tentato un furto. Gli agenti, fuori servizio, sono intervenuti tempestivamente, bloccando il sospetto. Durante l’episodio, uno dei protagonisti è stato accompagnato al pronto soccorso. Le telecamere del negozio hanno documentato i momenti di tensione, contribuendo a ricostruire quanto accaduto.

Le telecamere interne del negozio Zara di via Cavour raccontano una scena improvvisa e concitata. Poco dopo le 18 dell'altro pomeriggio un giovane di bassa statura, vestito di nero, si avvicina all'uscita con passo deciso. In prossimità delle colonnine antitaccheggio accelera bruscamente, quasi a volerle superare prima di essere notato. Appena oltrepassata la barriera, il sistema di allarme comincia a suonare. Il ragazzo non si ferma, anzi guadagna rapidamente la porta e prova ad allontanarsi lungo la via, mentre l'addetto alla sicurezza cerca di inseguirlo per bloccarlo. Quell'episodio, iniziato come un furto di merce, finisce con un arresto interforze, eseguito dalla Questura.

