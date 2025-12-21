Evade dai domiciliari e va in giro in scooter 30enne denunciato

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 30enne catanese per violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L'uomo è stato notato dai militari mentre andava in giro su uno scooter, ma nel transitare davanti ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Mondragone, evade dai domiciliari e tenta fuga con scooter elettrico: arrestato 63enne

Leggi anche: Piombino, evade dai domiciliari per una passeggiata serale: 50enne denunciato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, evade dai domiciliari per spacciare: secondo arresto in pochi giorni per Francesco Autiero.

Evade 14 volte dai domiciliari, arrestato e riportato a casa nel Casertano - I carabinieri lo hanno beccato mentre se ne andava tranquillamente in giro con uno scooter elettrico; quando si è reso conto della loro presenza ha tentato la fuga, inutilmente. fanpage.it

Litiga con la fidanzata, evade dai domiciliari e si fa arrestare: «Meglio il carcere che convivere con lei» - Un 43enne di Monteroni è stato arrestato dai carabinieri di San Cesario di Lecce per evasione dai domiciliari. corriereadriatico.it

Barra, sottoposto ai domiciliari tre giorni fa: evade e viene beccato su uno scooter senza casco - Girava a bordo di uno scooter senza indossare il casco, ma era ai domiciliari. ilmattino.it

Evade dai domiciliari per rubare abiti costosi, ladro 35enne arrestato in via Etnea x.com

#Cronaca San Pietro a Patierno: evade dai domiciliari e viene sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 47enne facebook