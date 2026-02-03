Tribunale canadese chiede accesso ai dati in Europa della francese Ovh | i rischi per la sicurezza e la beffa per il cloud sovrano

Un tribunale canadese ha chiesto di poter accedere a dati archiviati su server in Francia e nel Regno Unito. La richiesta solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dati europei e mette in discussione la sovranità digitale del Vecchio Continente. La mossa rischia di creare tensioni tra le autorità europee e le multinazionali del cloud.

Nel nome della sicurezza nazionale, un tribunale canadese ha chiesto l'accesso a dati conservati su server in Francia e Regno Unito, minando la "sovranità" sui dati europei. Il Gdpr ( General data protection regulation ) limita fortemente il trasferimento delle informazioni verso Paesi extra Ue. Il motivo della richiesta delle autorità dell'Ontario? La multinazionale Ovh cloud ha una filiale nel Paese della foglia d'acero, dunque secondo gli inquirenti la richiesta è legittima, anche se le informazioni sono conservate all'estero. Ma il criterio rischia di incrinare l'affidabilità del cloud europeo, minacciando l'ultimo baluardo sulla sicurezza delle informazioni nella "nuvola": data center installati nei confini nazionali, amministrati da aziende autoctone.

