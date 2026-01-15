L’euro digitale | la nuova sfida dell’Europa fra sovranità tecnologie scetticismi e preoccupazioni

L’euro digitale rappresenta una nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di pagamento europei. Promossa dalla Banca Centrale Europea, questa moneta elettronica mira a integrare le tecnologie digitali nel mondo finanziario, mantenendo un equilibrio tra innovazione e tutela della sovranità. Mentre si affrontano scetticismi e preoccupazioni, l’introduzione dell’euro digitale potrebbe influenzare significativamente il futuro economico dell’Europa.

L’Unione europea si prepara a una profonda rivoluzione finanziaria: l’introduzione dell’ euro digitale, una moneta elettronica emessa direttamente dalla Banca Centrale Europea (BCE ) che potrebbe affiancare il contante così come lo conosciamo oggi. È una proposta che, se approvata, potrebbe entrare in funzione già nel 2029, dopo una fase di test prevista per il 2027. Cos’è l’euro digitale e a cosa serve. In sostanza, un euro digitale sarebbe una Central Bank Digital Currency (CBDC): una moneta elettronica perfettamente equiparata all’euro fisico, garantita e garantibile dalla BCE. Il progetto nasce sia per modernizzare il sistema dei pagamenti europei, sia per rafforzare la sovranità monetaria dell’Unione. 🔗 Leggi su Panorama.it

