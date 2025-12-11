La manovra percorre l’ultimo miglio | modifiche su dividendi e affitti brevi

La manovra si avvicina alla fase finale, con importanti novità su dividendi e affitti brevi, nel mentre si intensifica il confronto tra le diverse componenti politiche. Contestualmente, il governo si prepara ad approvare il decreto Milleproroghe, un provvedimento rapido ma ricco di rinvii e decisioni strategiche, segnando l'ultimo miglio dell'iter legislativo.

Il dibattito sulla manovra si biforca: da un lato il lavoro del Mef su dividendi e affitti brevi, dall'altro l'arrivo in Consiglio dei ministri del decreto Milleproroghe, un testo snello ma carico di rinvii strategici. Sul fronte fiscale, Via XX Settembre sta mettendo a punto un intervento per evitare la doppia imposizione sui dividendi, misura che, per essere finanziariamente sostenibile, verrebbe compensata con l'aumento della Tobin tax, destinata a salire nel 2026 dallo 0,2% allo 0,4%. Anche la disciplina degli affitti brevi registra un giro di vite: la cedolare secca al 21% rimarrà per la prima casa, salirà al 26% sulla seconda e, dalla terza, scatterà la tassazione da reddito d'impresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it