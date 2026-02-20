Estetisti e parrucchieri cercasi | il mestiere si impara in salone con i nuovi percorsi gratuiti di Cna
Cna Formazione Emilia-Romagna ha lanciato due corsi gratuiti di estetista e parrucchiere, a causa della carenza di professionisti qualificati nel settore. Il progetto, che partirà il 13 marzo a Ravenna, mira a formare giovani tra i 18 e i 24 anni direttamente nei saloni, con formazione pratica e teorica. Questa iniziativa permette ai partecipanti di imparare il mestiere sul campo, acquisendo competenze concrete e immediate. Le iscrizioni sono aperte fino a fine febbraio per chi desidera entrare nel mondo della bellezza.
Due corsi di specializzazione per trasformare la passione in un lavoro vero: 990 ore di formazione pratica per giovani in cerca di occupazione Cna Formazione Emilia-Romagna, sede di Ravenna, avvia, a partire dal 13 marzo, due percorsi di qualificazione professionale di terzo livello completamente gratuiti rivolti a giovani tra i 18 e i 24 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Le specializzazioni attivate sono quella di Operatore trattamenti estetici e di Operatore dell'acconciatura, settori in cui la domanda nel mercato del lavoro locale e regionale è in costante crescita. I corsi, realizzati in collaborazione con Cna Ravenna e in programma presso la sede di Ravenna in Viale Randi 90, si rivolgono a giovani che non sono in possesso di un diploma o di una qualifica professionale, che risultino disoccupati o non occupati, oppure che siano titolari di un contratto di apprendistato di primo livello.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
