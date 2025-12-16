Parrucchieri il salone cesenate festeggia 20 anni con un messaggio per le donne | ' Stop alla violenza sì alla bellezza'

Il salone “Giulia Parrucchieri” di Cesena celebra 20 anni di attività con un evento dedicato alle donne, portando un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza e promuovendo la bellezza. La festa si è svolta sabato 13 dicembre, sottolineando l’impegno del salone nel sostenere cause sociali e valorizzare l’autenticità femminile.

Stop alla violenza, sì alla bellezza” è lo slogan con cui sabato 13 dicembre il salone “Giulia Parrucchieri” di Cesena ha festeggiato vent’anni di attività. In occasione di questo importante compleanno, oltre duecento persone tra clienti, amici e rappresentanti delle istituzioni e del mondo. Cesenatoday.it

