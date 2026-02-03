Turismo e formazione al via nuovi percorsi gratuiti per tutta la cittadinanza

A Fasano partono i nuovi corsi gratuiti di formazione dedicati al settore turistico. La terza edizione di

FASANO - Al via a Fasano la terza edizione di "Turismo (è) Formazione". Dopo il successo delle prime due edizioni tornano i corsi di formazione gratuiti per costruire professionalità e competenze adeguate alle esigenze del settore e del territorio. L'iniziativa, anche quest'anno, è organizzata.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Fasano Turismo

Domenica in tutta la provincia, i musei restano aperti gratis per la giornata di #domenicalmuseo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fasano Turismo

Argomenti discussi: FareTurismo 2026, a Roma la XXV edizione dal 17 al 19 marzo: tre giorni per avvicinarsi al settore turistico; Salerno guarda ai mercati esteri: rete, infrastrutture e formazione per crescere; Al via i corsi di Skills4tourism: la formazione che costruisce il futuro nel turismo; Conferenza stampa Ordine Giornalisti – Presidente Acquaroli: Lavoriamo insieme una regione sempre più forte e competitiva.

Turismo (è) Formazione, a Fasano al via nuovi percorsi gratuiti per tutta la cittadinanzaFASANO - Al via a Fasano la terza edizione di Turismo (è) Formazione. Dopo il successo delle prime due edizioni tornano i corsi di formazione gratuiti per ... osservatoriooggi.it

Al via i corsi di Skills4tourism: la formazione che costruisce il futuro nel turismoPUGLIA - Da TEGing, in collaborazione con Horeca Academy, è nato di recente Skills4Tourism, un progetto formativo innovativo pensato per rispondere in modo ... corrieresalentino.it

· · · | - COM2 è l’ente di riferimento n.1 in Regione per la formazione nella filiera cultura–turismo–audiovisivo–creatività. Nel 2026 prop - facebook.com facebook

La formazione 2026 di CST Firenze riparte dal TURISMO e dagli EVENTI, con il progetto "Toscana Sostenibile". Sono 2 i percorsi di studio GRATUITI per formare professionisti nella gestione delle destinazioni turistiche e nell'organizzazione di eventi centrost x.com