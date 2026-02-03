Turismo e formazione al via nuovi percorsi gratuiti per tutta la cittadinanza

A Fasano partono i nuovi corsi gratuiti di formazione dedicati al settore turistico. La terza edizione di

FASANO - Al via a Fasano la terza edizione di "Turismo (è) Formazione". Dopo il successo delle prime due edizioni tornano i corsi di formazione gratuiti per costruire professionalità e competenze adeguate alle esigenze del settore e del territorio. L'iniziativa, anche quest'anno, è organizzata.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

