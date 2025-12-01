Esplosione fabbrica di fuochi d' artificio | sit-in davanti al tribunale
Oggi alle 11:30 all'esterno del Tribunale di Napoli i familiari delle tre vittime dell'esplosione della fabbrica clandestina di fuochi pirotecnici di Ercolano, avvenuta il 18 novembre dello scorso anno, daranno vita a una manifestazione per chiedere giustizia per i loro cari. In occasione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
