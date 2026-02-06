Ieri sera un’esplosione ha scosso una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Roma, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Esplosione ieri sera in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Roma, in località Altipiani di Arcinazzo. Due cittadini stranieri sono rimasti feriti: un 38enne è stato trasferito all’Umberto I di Roma e un 26enne è stato trasportato all’ospedale di Alatri. Entrambi non sono in pericolo di vita. Subito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è stato domato con gli estintori. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il personale dello Spresal per gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo

Approfondimenti su Roma Altipiani di Arcinazzo

Un'esplosione ha scosso ieri sera una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo.

Durante la notte, agli Altipiani di Arcinazzo, un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio ha causato il panico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Altipiani di Arcinazzo

Argomenti discussi: Roma, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo; Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio ad Arcinazzo: due feriti, indagini in corso; Paura nella notte agli Altipiani di Arcinazzo: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due operai feriti; Trevi nel Lazio. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: due feriti.

Roma, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: due feriti ad Altipiani di ArcinazzoSubito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è poi stato domato ... adnkronos.com

Trevi nel Lazio, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due feritiPaura nella serata di mercoledì 5 febbraio 2025 a Trevi nel Lazio, dove intorno alle 22.30 i Carabinieri sono intervenuti in località Altipiani di Arcinazzo a seguito di ... ilmessaggero.it

#Ceccano - Furto con #esplosione alla Bcc di Roma: è caccia alla banda | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #bancomat #cronaca #banca facebook