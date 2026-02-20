esce american obituary degli u2 e lo showbiz si accorge delle ingiustizie contemporanee

L’uscita di “American Obituary” degli U2 ha attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo, che ora si concentra sulle ingiustizie attuali. La canzone, arrivata dopo un lungo silenzio, ha fatto da megafono alle voci di molte star inglesi e americane. In particolare, artisti come Bono e altri colleghi hanno condiviso sui social commenti e messaggi di solidarietà. La comunità artistica si mobilita per sensibilizzare il pubblico su temi come disuguaglianze e violazioni dei diritti civili, portando il focus su questioni che richiedono attenzione immediata.

Dopo un anno di lungo, strano silenzio, e quasi in sincrono, un numero di celebrità del mondo anglosassone, che cresce di giorno in giorno, ha rotto gli indugi ed è sceso in campo vocalmente contro Donald Trump, le sue politiche repressive e le altre flagranti ingiustizie ai quattro angoli del pianeta. A ingrossare il gruppo arrivano adesso a sorpresa dei redivivi U2, evidentemente risvegliati dalle cronache internazionali da un letargo durato quasi nove anni, ritrovando il filo di un attivismo partecipativo a cui hanno sempre rivolto particolare attenzione. “Days of Ash”, giorni di cenere, è un extended play contenente cinque pezzi e un’invocazione, che anticipa un album vero e proprio previsto entro il 2026 e le cui tematiche muovono dai fatti di Minneapolis, a cui viene dedicato “American Obituary”, necrologio americano, potente il pezzo d’apertura, per poi spostare lo sguardo su altri fuochi di guerra, da Gaza, a cui è dedicato il miglior pezzo del disco, la struggente ballata “The Tears of Thing”, nei cui versi Bono descrive un dialogo immaginario tra Michelangelo e la sua creazione David, sulle motivazioni dell’odio che contrappone gli esseri umani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

