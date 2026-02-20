Esce American Obituary degli U2 e lo showbiz si accorge delle ingiustizie contemporanee
L’uscita di “American Obituary” degli U2 ha attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo, che ora si concentra sulle ingiustizie attuali. La canzone, arrivata dopo un lungo silenzio, ha fatto da megafono alle voci di molte star inglesi e americane. In particolare, artisti come Bono e altri colleghi hanno condiviso sui social commenti e messaggi di solidarietà. La comunità artistica si mobilita per sensibilizzare il pubblico su temi come disuguaglianze e violazioni dei diritti civili, portando il focus su questioni che richiedono attenzione immediata.
Dopo un anno di lungo, strano silenzio, e quasi in sincrono, un numero di celebrità del mondo anglosassone, che cresce di giorno in giorno, ha rotto gli indugi ed è sceso in campo vocalmente contro Donald Trump, le sue politiche repressive e le altre flagranti ingiustizie ai quattro angoli del pianeta. A ingrossare il gruppo arrivano adesso a sorpresa dei redivivi U2, evidentemente risvegliati dalle cronache internazionali da un letargo durato quasi nove anni, ritrovando il filo di un attivismo partecipativo a cui hanno sempre rivolto particolare attenzione. “Days of Ash”, giorni di cenere, è un extended play contenente cinque pezzi e un’invocazione, che anticipa un album vero e proprio previsto entro il 2026 e le cui tematiche muovono dai fatti di Minneapolis, a cui viene dedicato “American Obituary”, necrologio americano, potente il pezzo d’apertura, per poi spostare lo sguardo su altri fuochi di guerra, da Gaza, a cui è dedicato il miglior pezzo del disco, la struggente ballata “The Tears of Thing”, nei cui versi Bono descrive un dialogo immaginario tra Michelangelo e la sua creazione David, sulle motivazioni dell’odio che contrappone gli esseri umani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Esce ‘Days of Ash’ il nuovo disco degli U2 dopo 9 anni. Cinque canzoni di denuncia: da Renée Good alle guerreGli U2 hanno pubblicato il loro nuovo EP, ‘Days of Ash’, dopo nove anni di silenzio.
Monossido di carbonio: da dove esce, come ci si accorge e i sintomi da non sottovalutareIl monossido di carbonio si diffonde silenzioso nell’aria, rendendo difficile riconoscerne la presenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: U2 pubblicano a sorpresa U2 Days of Ash, album tra guerra e speranza; La risposta politica degli U2 agli eventi del mondo: esce a sorpresa l’EP Days of Ash; U2, esce a sorpresa l'ep Days of Ash: canzoni contro l'Ice e Trump e per la pace a Gaza e in Ucraina; Esce il nuovo disco degli U2 Days of Ash: quando la musica decide di non aspettare.
Il ritorno a sorpresa degli U2: cinque nuove canzoni e una poesiaIn attesa dell'album a fine 2026 la band irlandese pubblica una manciata di brani inediti. «Che non potevano aspettare» dice Bono ... panorama.it
'American Obituary', la nuova canzone degli U2 parla di Renée GoodIl nuovo EP Days of Ash degli U2 contiene canzoni su Renee Good, sui manifestanti iraniani e su altri argomenti politici. Precede il nuovo album in uscita più avanti nel 2026. Nel video la canzone ... quotidiano.net
Gli U2 pubblicano a sorpresa "Days Of Ash", un EP con sei brani dedicati alle realtà attuali che stanno affliggendo il mondo, tra cui spicca "American Obituary" sui fatti di Minneapolis. Queste le parole di Bono : "Le canzoni di "Days Of Ash" hanno atmosfere e t - facebook.com facebook
Da "Sunday Bloody Sunday" ad "American Obituary": la band di Dublino torna a denunciare la violenza contro i cittadini che manifestano per i propri diritti. Ecco video, testo e traduzione della nuova canzone x.com