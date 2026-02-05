Monossido di carbonio | da dove esce come ci si accorge e i sintomi da non sottovalutare

Il monossido di carbonio si diffonde silenzioso nell’aria, rendendo difficile riconoscerne la presenza. Viene prodotto da apparecchiature mal funzionanti, come stufe o caldaie che bruciano male gas, legna o carbone. Se si respira in modo continuativo, questo gas può provocare mal di testa, stanchezza e nausea, ma spesso si pensa siano sintomi influenzali. È importante sapere che, in quantità elevate, il monossido di carbonio può essere molto pericoloso, e in alcuni casi anche fatale. Per questo, bisogna tenere

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che si forma durante una combustione incompleta di gas, legna, carbone e carburanti. Noto come "killer silenzioso", può causare avvelenamenti gravi, con sintomi iniziali spesso aspecifici (mal di testa, nausea e malessere) che possono evolvere rapidamente fino alla perdita di coscienza e alla morte.

In inverno, con il freddo che si fa sentire, aumentano i rischi di intossicazione da monossido di carbonio.

Un incidente ha coinvolto cinque persone, tra cui due minori, che sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio.

Lucca, una famiglia uccisa dal monossido di carbonio: trovati morti in casa madre, padre e i due figliUna famiglia è deceduta nella propria abitazione a Porcari, in provincia di Lucca, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio ... dire.it

