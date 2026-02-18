Esce ‘Days of Ash’ il nuovo disco degli U2 dopo 9 anni Cinque canzoni di denuncia | da Renée Good alle guerre

Gli U2 hanno pubblicato il loro nuovo EP, ‘Days of Ash’, dopo nove anni di silenzio. La causa di questa lunga attesa deriva dal desiderio di affrontare temi sociali e politici attraverso la musica. L’album raccoglie cinque brani, tra cui “Renée Good,” che denuncia le ingiustizie e le guerre nel mondo. La band irlandese si impegna a usare il loro sound per attirare l’attenzione su questioni urgenti. ‘Days of Ash’ arriva in un momento di forte tensione globale, portando un messaggio diretto e potente.

Roma, 18 febbraio 2026 – Gli U2 tornano a farsi sentire (nel modo migliore) con un EP che trasforma la musica in denuncia e testimonianza. Days of Ash, pubblicato a sorpresa questo mercoledì delle Ceneri, 18 febbraio 2026, rappresenta il primo materiale inedito della band dal 2017. Cinque canzoni e una poesia affrontano morti e ingiustizie globali, dall'omicidio di Renee Good negli Stati Uniti alle proteste in Iran, fino alle tensioni in Israele e in Ucraina. Bono e la band utilizzano la musica per criticare direttamente ICE, Putin, Netanyahu e la classe dirigente iraniana, dando voce a chi lotta per libertà e giustizia.