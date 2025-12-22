Lierna riqualifica il litorale | Proteggeremo gli edifici dall' erosione del lago
Importante intervento di riqualificazione del litorale a Lierna grazie a 100mila euro da Regione Lombardia.Uno dei borghi più suggestivi della riviera orientale del Lago di Como vedrà presto un importante intervento di riqualificazione del suo litorale grazie a un cospicuo finanziamento da parte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lierna riqualifica il litorale: Proteggeremo gli edifici dall'erosione del lago.
Lierna riqualifica il litorale: "Proteggeremo gli edifici dall'erosione del lago" - Il sindaco Costantini: "Passo cruciale per proservare la bellezza della località"
