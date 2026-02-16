Crollo dell’arco di Sant’Andrea simbolo del Salento nel mondo | geologi 53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione Oggi sopralluogo
Oggi, un rappresentante della Sigea si trova a Melendugno per un sopralluogo dopo il crollo dell’arco di Sant’Andrea, un’icona del Salento conosciuta in tutto il mondo. Secondo i geologi, il 53 per cento delle coste pugliesi rischia di scomparire a causa dell’erosione. Questa perdita concreta colpisce un monumento che da anni attira turisti e appassionati.
Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “Oggi sarò a Melendugno. È andato via uno dei simboli del Salento noto nel Mondo. Il crollo dell’arco di Sant’Andrea a Melendugno, situato lungo la costa adriatica in Puglia, è accaduto a circa un mese dai crolli avvenuti a Tricase porto e Marina serra. Confermando l’erosione costiera in atto in Puglia. Un evento che solleva preoccupazioni sia per la sicurezza che per la conservazione dell’ambiente. In Puglia il 53% delle coste è a rischio erosione”. Lo ha affermato Giovanni Caputo, Presidente Ordine dei Geologi della Puglia. “Geologicamente, ci sono diverse misure che possono essere intraprese per affrontare e comprendere meglio questa situazione: monitoraggio e analisi geologica, eseguire un monitoraggio costante dell’area per valutare i rischi di ulteriori crolli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Il numero uno dei geologi pugliesi lancia l'alert: "Coste del Gargano e Salento a rischio erosione"
Le coste del Gargano e del Salento, in Puglia, sono attualmente a rischio erosione.
Mareggiata, sparisce un simbolo del Salento: nel giorno di San Valentino il crollo dell’arco degli innamorati Melendugno, faraglioni di Sant'Andrea
Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
