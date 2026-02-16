Crollo dell’arco di Sant’Andrea simbolo del Salento nel mondo | geologi 53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione Oggi sopralluogo arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino

L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino. La roccia naturale si è sgretolata sotto le onde, lasciando un vuoto dove prima si ergeva con orgoglio. Secondo i geologi, più della metà delle coste pugliesi rischia di essere erosa, e questo incidente evidenzia quanto il mare stia modificando il paesaggio. Oggi, un sopralluogo sul luogo ha confermato i danni, mentre gli esperti studiano le cause di questo crollo improvviso.

Un arco di roccia creato dalla natura. L’arco degli innamorati, crollato la notte di San Valentino. —– Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “Oggi sarò a Melendugno. È andato via uno dei simboli del Salento noto nel Mondo. Il crollo dell’arco di Sant’Andrea a Melendugno, situato lungo la costa adriatica in Puglia, è accaduto a circa un mese dai crolli avvenuti a Tricase porto e Marina serra. Confermando l’erosione costiera in atto in Puglia. Un evento che solleva preoccupazioni sia per la sicurezza che per la conservazione dell’ambiente. In Puglia il 53% delle coste è a rischio erosione”. Lo ha affermato Giovanni Caputo, Presidente Ordine dei Geologi della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo Oggi, un rappresentante della Sigea si trova a Melendugno per un sopralluogo dopo il crollo dell’arco di Sant’Andrea, un’icona del Salento conosciuta in tutto il mondo. Mareggiata, sparisce un simbolo del Salento: nel giorno di San Valentino il crollo dell’arco degli innamorati Melendugno, faraglioni di Sant'Andrea Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo in Salento, crolla l’arco dell’amore di Melendugno. FOTO; Il simbolo del Salento non c'è più: crollato l'Arco dell'Amore di Melendugno; Il maltempo 'sbriciola' l'Arco dell'Amore di Melendugno: il crollo nella notte di San Valentino; Crolla in mare l'arco degli innamorati di Melendugno. Crolla l’iconico Arco dell’Amore di Melendugno, simbolo del Salento: il boato e poi il crollo a causa del ciclone OrianaLa famosa falesia di Sant'Andrea è stata inghiottita dal mare durante la tempesta. Il sindaco: Un colpo al cuore durissimo ... ilfattoquotidiano.it Crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’AndreaIl crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea ha segnato la notte di San Valentino in Salento. L’ondata di maltempo che ha investito la Puglia ha distrutto uno dei monumenti naturali più ... stylo24.it Addio all’Arco dell’Amore del Salento Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio il celebre Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno (Lecce), è crollato a causa del maltempo legato al ciclone Oriana.La violenta mareggiata, insieme a pioggia int facebook Ecco cosa resta dei Faraglioni di Sant'Andrea, in provincia di Lecce. Si sbriciola l'arco degli innamorati. Cancellato uno dei luoghi simbolo del Salento. #DimmiLAmore che se ne va su #VentagliDiParole x.com