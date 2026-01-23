Azzurra Morelli premiata a Roma

Azzurra Morelli è stata premiata a Roma in riconoscimento del suo impegno e delle sue competenze. In passato, Pellemoda si è distinta al

EMPOLI A dicembre Pellemoda si era distinta al "Premio Industria Felix – L'Italia che compete 2025", ottenendo l'alta onorificenza di bilancio come Top Società Benefit italiana per performance gestionale e affidabilità finanziaria. E ancora, un'altra soddisfazione per la Ceo Azzurra Morelli, che di recente era stata ritratta tra "Le Marianne d'Italia – Il coraggio delle donne", mostra inaugurata alla Camera dei Deputati. Ora, un altro importante riconoscimento. Si è svolta ieri la X°edizione di " Standout Woman & Man Award International, 2026 ", a Roma nella Sala della Regina di Montecitorio, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dell'associazionismo.

