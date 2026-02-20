Eric Dane è morto | è stato il dottor Sloan di Grey’s Anatomy era malato di Sla
Eric Dane, famoso per il ruolo del dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a causa di una lunga battaglia contro la SLA. La malattia lo ha colpito negli ultimi anni, portandolo a ridurre le sue apparizioni pubbliche. L’attore aveva 51 anni e si era trasferito in Italia negli ultimi mesi, dove ha deciso di vivere in totale riservatezza. La notizia ha scosso fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua carriera e il suo carattere. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.
Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l’attore americano che milioni di spettatori hanno imparato ad amare nei panni del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Il decesso è avvenuto ieri, a causa delle complicazioni legate alla sclerosi laterale amiotrofica, meglio nota come Sla o morbo di Lou Gehrig. Dane aveva 53 anni. La notizia è stata confermata dalla portavoce Melissa Bank con un comunicato ufficiale: l’attore ha trascorso i suoi ultimi giorni accanto alle persone più care, in un clima di affetto e raccoglimento. La famiglia ha chiesto che ne venga rispettata la privacy. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA#Grey's-Anatomy-Eric-Dane || Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio che le ha inviato Eric Dane dopo aver scoperto di avere la SLA.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
