Eric Dane è morto | è stato il dottor Sloan di Grey’s Anatomy era malato di Sla

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l’attore americano che milioni di spettatori hanno imparato ad amare nei panni del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Il decesso è avvenuto ieri, a causa delle complicazioni legate alla sclerosi laterale amiotrofica, meglio nota come Sla o morbo di Lou Gehrig. Dane aveva 53 anni. La notizia è stata confermata dalla portavoce Melissa Bank con un comunicato ufficiale: l’attore ha trascorso i suoi ultimi giorni accanto alle persone più care, in un clima di affetto e raccoglimento. La famiglia ha chiesto che ne venga rispettata la privacy. 🔗 Leggi su Cultweb.it

E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anniEric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto all’età di 53 anni a causa di una malattia.

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA#Grey's-Anatomy-Eric-Dane || Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio che le ha inviato Eric Dane dopo aver scoperto di avere la SLA.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla; Eric Dane, morta la star di Euphoria e Grey's Anatomy. Nell'aprile 2025 l'annuncio: Sono malato di Sla.

È morto l’attore Eric DaneL’attore statunitense Eric Dane, famoso soprattutto per essere stato a lungo tra i protagonisti della serie tv Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni: era malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ed ... ilpost.it

È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di SlaL’attore americano, celebre per i ruoli di Mark Sloan e Cal Jacobs, è scomparso a 53 anni dopo aver annunciato nel 2025 la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica. Negli ultimi mesi si era impegnato ... rainews.it

L’attore Eric Dane, conosciuto dal grande pubblico per i suoi ruoli in Grey's Anatomy eD Euphoria, è scomparso all’età di 53 anni. Aveva raggiunto la popolarità interpretando il dottor Mark Sloan nella celebre serie medical, per poi vestire i panni di Cal Jaco - facebook.com facebook

È morto l’attore Eric Dane x.com