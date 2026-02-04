Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio che le ha inviato Eric Dane dopo aver scoperto di avere la SLA. L’attrice ha rivelato come sia stato difficile ricevere quella notizia e come l’attore le abbia scritto per rassicurarla, dimostrando il suo sostegno in un momento così complicato.

L'attrice e produttrice della longeva serie medical ha raccontato il primo scambio avvenuto con l'attore dopo la notizia della sua malattia. In un messaggio pre-registrato al gala ALS Network Champions for Cures & Care, Ellen Pompeo ha reso omaggio all'amico e collega Eric Dane, che ha interpretato il 'dottor Bollore' Mark Sloan nella serie medical Grey's Anatomy. L'attrice, interprete di Meredith Grey nel longevo show creato da Shonda Rhimes, ha raccontato il momento in cui ha scoperto che a Dane era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nell'aprile dello scorso anno. Le parole di Ellen Pompeo per Eric Dane "Non appena ho saputo della sua diagnosi, gli ho scritto un messaggio e gli ho detto: 'Sono qui se vuoi parlare'" . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA

Approfondimenti su Grey's Anatomy Eric Dane

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Grey's Anatomy Eric Dane

Argomenti discussi: Grey’s Anatomy sospende la produzione: stop alle riprese per le proteste nazionali contro l’ICE; Gray’s Anatomy sospende le riprese mentre gli Stati Uniti affrontano il blocco nazionale in segno di protesta anti-ICE; Sette grandi cult del cinema arrivano in home video a febbraio 2026 con Arvitalia; Grey’s Anatomy 22×11: il promo anticipa il ritorno della serie il 26 febbraio su ABC.

Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo e il rinnovo di contratto: Non avevano più Patrick DempseyTorna a parlare del nuovo contratto Ellen Pompeo, volto iconico di Meredith Grey da 14 stagioni in Grey’s Anatomy. E’ stata tutta una questione di tempismo. Questo il pensiero di Ellen Pompeo tornata ... giornalettismo.com

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy dice addio alla dottoressa più amata (e odiata)Grey’s Anatomy è Meredith Grey. Diciannove stagioni, innumerevoli premi, un quantitativo di addii sullo schermo difficili da digerire, tanto che ad oggi i fan storici della serie televisiva firmata ... dilei.it

Two actors met on a set and changed television history. Patrick Dempsey and Ellen Pompeo became more than co-stars on Grey’s Anatomy. Together, they created a connection that defined an era of television and shaped how audiences understood love, facebook