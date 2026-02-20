Eric Dane e l' amore per Rebecca Gayheart nonostante la separazione | Mi affido a lei la mia più incrollabile sostenitrice
Eric Dane ha perso la vita a causa di complicazioni legate a una malattia, lasciando dietro di sé un vuoto profondo. La sua famiglia, tra cui la moglie Rebecca Gayheart, ha confermato il decesso attraverso un comunicato ufficiale. Dane era noto per il suo amore duraturo per Rebecca, nonostante la separazione avvenuta anni fa. Le sue due figlie, Billie e Georgia, erano il suo punto di riferimento e il suo sorriso. La notizia si diffonde tra amici e fan, desiderosi di ricordarlo.
Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” I due attori si erano sposati nel 2008. Dopo la nascita delle figlie, avevano deciso di divorziare. Poi, però, qualcosa era cambiato La coppia, infatti, a un certo punto del loro matrimonio, aveva attraversato una crisi così seria da comportare la decisione di divorziare. Poi, però, i risvolti erano stati altri, con la forza di un legame che ha retto fino all'ultimo attimo di vita dell'attore, tenacemente pronto ad affrontare la malattia, e la moglie rimasta sempre al suo fianco.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Chi è la moglie di Eric Dane, Rebecca Gayheart e l’annullamento del divorzio dopo la diagnosi di SLA
Leggi anche: “La storia d’amore con Barbara D’Urso? Avevo 20 anni più di lei, anche se non li dimostravo. Mia moglie mi aveva buttato fuori di casa”: lo confessa Memo RemigiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Eric Dane. La star di Grey's Anatomy ed Euphoria ci ha lasciati: aveva 53 anni e da tempo lottava contro la Sla; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, l'attore 53enne di Grey's Anatomy lascia moglie e due figlie; È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria.
L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it
Addio a Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria si è spento a 53 anniIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l'attore che ha prestato il volto all'iconico Mark Sloan nel medical drama Grey’s Anatomy. ciakmagazine.it
È morto a soli 53 anni #EricDane, volto delle serie di successo #GreysAnatomy e #Euphoria. Meno di un anno fa aveva reso pubblica la diagnosi di SLA. Al link il ricordo - facebook.com facebook
Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com