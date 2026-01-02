La storia d’amore con Barbara D’Urso? Avevo 20 anni più di lei anche se non li dimostravo Mia moglie mi aveva buttato fuori di casa | lo confessa Memo Remigi

Da ilfattoquotidiano.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ospitata a “Ciao Maschio”, Memo Remigi ha condiviso aspetti della sua vita privata, tra cui una relazione giovanile con Barbara D’Urso e le difficoltà con la propria famiglia. La sua intervista offre uno sguardo sincero su esperienze personali e scelte di vita, in un contesto di riflessione e sobrietà, senza enfasi o sensazionalismi. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio su Rai 1.

Tra gli ospiti di “ Ciao Maschio ” condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 3 gennaio alle 17.05 su Rai 1, c’è anche Memo Remigi che ha raccontato una vita sentimentale complessa, segnata da relazioni importanti e decisioni mai facili. Parlando del suo rapporto con sua moglie Lucia, ricorda come la loro storia sia stata spesso oggetto di commenti e giudizi: “Sì, una vita complessa. Quando le chiedevano ‘Lucia, come va il matrimonio?’, lei rispondeva sempre: ‘Fra alte e basse'”. E ancora: “Sono sempre stato molto responsabile. Non ho mai fatto soffrire le compagne che ho avuto vicino a me, soprattutto con loro non ho mai formato una famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la storia d8217amore con barbara d8217urso avevo 20 anni pi249 di lei anche se non li dimostravo mia moglie mi aveva buttato fuori di casa lo confessa memo remigi

© Ilfattoquotidiano.it - “La storia d’amore con Barbara D’Urso? Avevo 20 anni più di lei, anche se non li dimostravo. Mia moglie mi aveva buttato fuori di casa”: lo confessa Memo Remigi

Leggi anche: Chi sono tutti gli ex di Barbara d’Urso: il padre dei figli, l’ex marito Michele Carfora, l’amore per Memo Remigi e il flirt con Vasco Rossi

Leggi anche: Ornella Vanoni, amici e vip alla camera ardente. Fiorella Mannoia: “Colta, elegante e libera”. Memo Remigi: “A lei devo la mia carriera”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.