La storia d’amore con Barbara D’Urso? Avevo 20 anni più di lei anche se non li dimostravo Mia moglie mi aveva buttato fuori di casa | lo confessa Memo Remigi

Durante l’ospitata a “Ciao Maschio”, Memo Remigi ha condiviso aspetti della sua vita privata, tra cui una relazione giovanile con Barbara D’Urso e le difficoltà con la propria famiglia. La sua intervista offre uno sguardo sincero su esperienze personali e scelte di vita, in un contesto di riflessione e sobrietà, senza enfasi o sensazionalismi. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio su Rai 1.

