La storia d’amore con Barbara D’Urso? Avevo 20 anni più di lei anche se non li dimostravo Mia moglie mi aveva buttato fuori di casa | lo confessa Memo Remigi
Durante l’ospitata a “Ciao Maschio”, Memo Remigi ha condiviso aspetti della sua vita privata, tra cui una relazione giovanile con Barbara D’Urso e le difficoltà con la propria famiglia. La sua intervista offre uno sguardo sincero su esperienze personali e scelte di vita, in un contesto di riflessione e sobrietà, senza enfasi o sensazionalismi. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio su Rai 1.
Tra gli ospiti di “ Ciao Maschio ” condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 3 gennaio alle 17.05 su Rai 1, c’è anche Memo Remigi che ha raccontato una vita sentimentale complessa, segnata da relazioni importanti e decisioni mai facili. Parlando del suo rapporto con sua moglie Lucia, ricorda come la loro storia sia stata spesso oggetto di commenti e giudizi: “Sì, una vita complessa. Quando le chiedevano ‘Lucia, come va il matrimonio?’, lei rispondeva sempre: ‘Fra alte e basse'”. E ancora: “Sono sempre stato molto responsabile. Non ho mai fatto soffrire le compagne che ho avuto vicino a me, soprattutto con loro non ho mai formato una famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
